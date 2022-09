Ritorno alla Juve? Conte risponde: "Irrispettoso nei confronti miei e di Allegri"

L'allenatore degli Spurs fa chiarezza sul possibile ritorno sulla panchina della Juventus: "Sono felice e mi godo la mia esperienza al Tottenham".

Dopo l'avvio di stagione complicato della Juventus, la panchina di Massimiliano Allegri scricchiola. L'allenatore livornese è finito al centro delle critiche in seguito alle due sconfitte in Champions League contro PSG e Benfica e i 10 punti conquistati sui 21 a disposizione nei primi 7 turni di Serie A.

Se da una parte la società continua a lanciare messaggi di fiducia nei confronti del tecnico bianconero, nel segno della continuità del progetto, dall'altra continuano a circolare i rumors sul possibile addio dell'ex Cagliari e Milan. Tra i nomi accostati alla panchina di 'Madama' c'è anche quello di Antonio Conte, in quello che sarebbe un suggestivo ritorno.

Nella conferenza stampa in vista della sfida tra il suo Tottenham e l'Arsenal, il North London Derby in programma sabato, l'allenatore degli Spurs ha chiarito la sua posizione proprio in merito alle voci che raccontano di un possibile ritorno alla Juve, dove ha vestito i panni prima di calciatore e poi di tecnico.

"Penso che parlare di questo sia irrispettoso per l'allenatore della Juventus (Allegri, ndr) e per me, che lavoro nel Tottenham. La stagione è appena iniziata".

Conte ha poi aggiunto:

"Molte volte ho parlato di questo argomento e vi ho sempre detto che sono felice e mi godo la mia esperienza al Tottenham. Mi piace lavorare qui, ho un ottimo rapporto con il presidente (Daniel Levy, ndr) e Paratici (direttore sportivo, ndr). Abbiamo firmato un contratto perché entrambi eravamo felici. Non vedo problemi. Non voglio parlare di questo tema perché è irrispettoso nei confronti dell'altro allenatore e nei miei".

L'allenatore salentino giura fedeltà al Tottenham e chiude a un possibile ritorno all'ombra della Mole. Un'ipotesi suggestiva che nelle ultime ore aveva scaldato i cuori dei tifosi bianconeri, alle prese con un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.