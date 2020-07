I risultati in Serie B - Spezia e Pordenone ai playoff

Spezia e Pordenone sicuri di un posto ai playoff, salgono Chievo e Pisa. Il Trapani si salva al 93' e continua a sperare nella salvezza.

Si conclude la penultima giornata di Serie B con altri importanti verdetti: dopo le promozioni dirette in di e , e Pordenone sono sicure di un posto ai playoff, mentre in coda il Trapani si rimette clamorosamente in gioco con una miracolosa vittoria al 93'.

L'impresa principale porta la firma del , che si impone a con un netto 5-1 firmato da Bittante, Riviere, Carretta e Baez. Non serve nel finale la rete di La Mantia per i toscani, che si allontanano dai playoff.

Passo in avanti invece del , che si piazza al sesto posto con la vittoria sul Benevento di Inzaghi. Fuori dai playoff il , sconfitto dal , che si rilancia verso i piani alti. Il neo promosso Crotone inguaia il , che ora scivola all'ottavo posto e rischia in vista dell'ultimo turno.

Altre squadre

La mette nei guai la Stabia, che scivola al terzultimo posto in zona playout e ora deve sperare nel passo falso del Cosenza all'ultimo turno. Il Trapani evita la matematica retrocessione al 93' grazie alla rete di Luperini, che concede un'altra giornata di speranza ai siciliani.

Preziosa vittoria del Pisa nella sfida contro l' : i toscani si rilanciano in ottica playoff, lasciando i marchigiani nella 'bagarre' per la salvezza. Il calcio di rigore di Burrai regala un punto prezioso al Pordenone, ora sicuro di partecipare ai playoff: il discusso rigore di Di Tacchio lascia invece la a un punto dal Frosinone. Stesso destino per lo Spezia, che resta terzo con il pareggio a reti inviolate contro l'Entella.

SERIE B, 37ª GIORNATA

BENEVENTO-CHIEVO 0-1 [10' Garritano]

CITTADELLA-VENEZIA 1-0 [93' Proia]

CROTONE-FROSINONE 1-0 [80' Gomelt]

EMPOLI-COSENZA 1-5 [5' Bittante (C), 12' Riviere (C), 32' Carretta (C), 63' Baez (C), 67' La Mantia (E), 80' Riviere (C)]

JUVE STABIA-CREMONESE 1-2 [9' Ciofani (C), 85' Ciofani (C), 96' Rossi (J)]

PERUGIA-TRAPANI 1-2 [23' Grillo (T), 26' Falcinelli (P), 92' Luperini (T)]

PESCARA-LIVORNO 1-0 [52' Maniero]

PISA-ASCOLI 1-0 [45' Siega]

PORDENONE-SALERNITANA 1-1 [18' Burrai rig. (P), 26' Di Tacchio rig. (S)]

SPEZIA-ENTELLA 0-0