I risultati in Premier League - Colpo Brighton, Norwich nel baratro

Nell'anticipo del 33esimo turno di Premier, lo scontro salvezza ha visto il Brighton espugnare il campo del fanalino di coda Norwich.

Il dice praticamente arrivederci alla Premier League, il ottiene tre punti fondamentali, invece, per la permanenza nella massima serie. Lo scontro diretto salvezza tra le due ha visto gli ospiti infatti, trionfare di misura: la rete di Trossard nella prima frazione condanna il City.

Fanalino di coda della Premier, la gara contro il Brighton era l'ultima spiaggia per poter risalire la china e sperare nuovamente in una salvezza ora più che mai complicata in virtù della sconfitta subita: già nel prossimo turno potrebbe arrivare la matematica condanna al ritorno in Championship.

PREMIER LEAGUE, 33ª GIORNATA

NORWICH CITY-BRIGHTON 0-1 [25' Trossard]

Altre squadre

LEICESTER-CRYSTAL PALACE [sabato ore 16]

MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH [sabato ore 16]

WOLVES-ARSENAL [sabato ore 18:30]

CHELSEA-WATFORD [sabato ore 21]

LEICESTER-CRYSTAL PALACE [domenica ore 13]

NEWCASTLE-WEST HAM [domenica ore 15:15]

LIVERPOOL-ASTON VILLA [domenica ore 17:30]

SOUTHAMPTON-MANCHESTER CITY [domenica ore 20]

TOTTENHAM-EVERTON [lunedì ore 21]