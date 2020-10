I risultati in Bundesliga - Poker dell'Union Berlino al Mainz

Netto 4-0 dell'Union Berlino al Mainz nell'anticipo del terzo turno di Bundesliga. Impegni tra le mura amiche per Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Primo successo in per l'Union Berlino che liquida il con un secco 4-0: poker maturato nella ripresa dopo l'iniziale vantaggio firmato Kruse. Gli ospiti restano a zero punti.

e , le uniche due squadre a punteggio pieno, sfideranno in trasferta rispettivamente ed . Gare casalinghe invece per e contro e .

BUNDESLIGA, 3ª GIORNATA

UNION BERLINO-MAINZ 4-0 [13' Kruse, 49' Ingvartsen, 63' Friedrich, 64' Pohjanpalo]

Altre squadre

WERDER BREMA-ARMINIA [sabato ore 15:30]

COLONIA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH [sabato ore 15:30]

BORUSSIA DORTMUND-FRIBURGO [sabato ore 15:30]

EINTRACHT FRANCOFORTE-HOFFENHEIM [sabato ore 15:30]

STOCCARDA-BAYER LEVERKUSEN [sabato ore 15:30]

LIPSIA-SCHALKE [sabato ore 18:30]

WOLFSBURG-AUGSBURG [domenica ore 15:30]

BAYERN MONACO-HERTHA BERLINO [domenica ore 18]