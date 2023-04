Tensione al Bayern Monaco: Mané colpisce in volto Sané dopo il ko col Manchester City

Dalle prime ricostruzioni, ci sarebbe stato uno scontro tra i due attaccanti del club bavarese, già parecchio nervosi sul campo in Champions.

Il Bayern Monaco, da qualche settimana, non è proprio "il migliore dei mondi possibili", ma questo è già noto: l'esonero di Julian Nagelsmann, però, è solo la punta dell'iceberg che caratterizza il clima, le tensioni e gli umori di uno spogliatoio giunto quasi alla resa dei conti.

Insomma, non certo una sfida semplice, quella raccolta da Thomas Tuchel che, se in Bundesliga ha ripreso il cammino per il titolo (pur con l'eliminazione dalla Coppa di Germania), in Champions League è andato incontro al pesante ko per 3-0 rifilato dal Manchester City, nell'andata dei Quarti di finale.

Ecco, proprio durante il match dell'Etihad sono stati registrati alcuni episodi di nervosismo, ma tra gli stessi compagni di squadra: al Bayern, s'intende.

Nello specifico, intorno all'83' Leroy Sané se l'è presa con Sadio Mané per un misunderstandig relativo alla giocata scelta dal senegalese. Discussione e nessun chiarimento.

Al rientro negli spogliatoi, ecco che gli animi si accendono: secondo quanto riportato dalla Bild, tra i due sarebbe scoppiata una rissa. Anzi, di più: Mané avrebbe sferrato un pugno in volto al compagno.

Sarebbe stato necessario l'intervento dei compagni di squadra per sedare gli animi, ma resta un episodio importantissimo, in un periodo abbastanza particolare per il Bayern Monaco. Tra passato, presente e futuro: il passato, Sané, il presente, entrambi in squadra e il futuro che riguarda Mané, acquistato dal Liverpool in estate. Non certo la migliore delle situazioni.