Riqui Puig autografa la maglia indosso ad un maiale: succede a Barcellona

Nel calcio succede di tutto. A volte si guarda dall'altra parte, a volte si cerca di capire i perchè. Nuova pagina del libro relativo alle stranezze del pallone. Stavolta ad essere protagonisti i tifosi del Barcellona, il centrocampista blaugrana Riqui Puig e un maialino.

Al termine della seduta d'allenamento del Barcellona, in vista dell'incontro contro l'Espanyol e dunque del Derby cittadino, un fuoriprogramma pescato dalle telecamere e dai tifosi fuori dal centro sportivo blaugrana. Alcuni di loro hanno ripreso dei fans avvicinarsi alla vettura di Puig con un maialino. Vestito con la casacca della Spagna.

Porgendo il piccolo a Puig, il 22enne ha preso in mano la penna effettuando ciò che i tifosi chiedevano al classe 1999 di fare: ovvero autografare la maglietta indosso al maiale, tenuto in braccio da uno dei fans presenti fuori dal centro di allenamento.

Non sono certo giorni facili per i collegamenti tra calcio e animali, considerando quanto successo con Zouma: il difensore del West Ham è nell'occhio del ciclone per aver calciato uno dei suoi gatti, portando gli sponsor ad allontanarsi, il club ha punirlo con una multa di 300.000 euro e diveri politici (tra cui il sindaco di Londra) a condannare fermamente il gesto dell'ex Chelsea.

Di certo Puig, non proprio contento al momento della firma (come del resto il maiale), non si aspettava di dover lasciare il campo d'allenamento dopo aver firmato la maglia della Spagna fatta indossare ad un maialino. Non sono cose a cui uno pensa la mattina, appena sveglio. Eppure è successo.