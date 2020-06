Riparte la Liga: Barcellona e Real Madrid si giocano il titolo

La lotta per la conquista della Liga sarà all'insegna del 'Clasico': Barcellona in vantaggio di due punti, Real Madrid meglio negli scontri diretti.

Finalmente ci siamo: dopo la anche la riapre i battenti e lo fa con un piatto prelibatissimo, il derby d'Andalusia tra e Betis. Gara che non vale per la corsa alla vittoria finale (Suso e compagni sono distanti 11 punti dalla vetta) ma che conserva comunque il suo fascino, ingrediente necessario per riallacciare i rapporti con il calcio giocato dopo la brusca interruzione di tre mesi fa.

A differenza degli anni scorsi, quando anche l' battagliava per il titolo, ora assisteremo presumibilmente ad un duello riservato esclusivamente alle grandi big: e , divise in classifica da due punti nonostante gli scontri diretti siano a vantaggio dei 'Blancos', vittoriosi per 2-0 al 'Bernabeu' dopo lo 0-0 dell'andata al 'Camp Nou'.

'Clasico' in testa alla Liga:

Barcellona 58

Real Madrid 56

In caso di arrivo a pari punti, quindi, sarebbe la squadra di Zinedine Zidane a trionfare, interrompendo l'egemonia blaugrana: come accadde nel 2017, quando in panchina sedeva proprio il tecnico francese, salvo poi salutare un anno più tardi a causa dell'abbuffata di e ritornare sui propri passi - da salvatore della patria - a marzo 2019.

Altre squadre

Difficile, comunque, assistere ad un ribaltone in testa alla classifica già a partire dalla prima giornata post-emergenza Coronavirus: impegni tutto sommato semplici sulla carta per Real e Barcellona, che affronteranno rispettivamente l' in casa e il Maiorca in trasferta, entrambe compagini di bassa classifica ed in piena lotta per non retrocedere.

La sosta prolungata e obbligata avrà permesso a Quique Setien di prendere ulteriore confidenza con i meccanismi della rosa 'culé', non oliati a sufficienza prima dello stop: lo striminzito 1-0 interno contro la aveva comunque permesso il sorpasso sugli acerrimi rivali, caduti a sorpresa contro il Betis al 'Benito Villamarin' sotto i colpi dell'ex Cristian Tello, autore del goal decisivo nel finale.

Setien dovrà fare i conti anche con le condizioni fisiche non ottimali di Lionel Messi, non uno qualunque: l'argentino ha appena recuperato da una contrattura al quadricipite della gamba destra, non un infortunio serio ma da tenere sotto stretta osservazione; a maggior ragione in questo delicato periodo, quando anche un minimo problema fisico potrebbe rivelarsi un Everest da scalare tra mille impegni e un ritmo che si preannuncia serratissimo.

Dall'altra parte, invece, Zidane è alle prese con l'ennesima bravata di Jovic che si è concesso una grigliata con gli amici nonostante avesse bisogno di riposo per recuperare dall'infortunio al piede. A marzo, subito dopo la sospensione, aveva rotto l'isolamento per volare in dalla fidanzata, scatenando l'ira dei tifosi e del Ministro dell'Interno del Paese slavo.

Insomma, sia Barcellona che Real Madrid hanno dei problemi da risolvere al più presto per non gettare alle ortiche le possibilità di successo finale: per pensare alla Champions League ci sarà tutto il tempo, ragion per cui è bene concentrarsi su una Liga caratterizzata dall'esito incerto e da una corsa punto a punto che ci terrà incollati allo schermo come ai bei tempi. Finalmente.