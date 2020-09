Riparte la Liga: novità, squadre e giocatori da seguire

Il campionato spagnolo 2020/2021 avrà ancora a disposizione il suo grande campione, Messi: scopriamo i nuovi talenti e le novità della Liga.

Sarà ancora una volta un duello tra , Campione in carica, e il . Il campionato spagnolo però è tante cose oltre al solito duopolio, solo leggermente spezzato dall'arrivo sulla scena dell' di Simeone. La riparte con i Blancos di Zidane campioni in carica, che sfideranno ancora una volta Messi.

Il fuoriclasse del Barcellona è rimasto in squadra dopo una lunga telenovela, raccontando a Goal come avesse seriamente pensato all'addio, prima di rimanere ed evitare una lunga guerra con il club della sua vita. Potrebbe essere la sua ultima annata, in ogni caso, in , visto il contratto in scadenza nel 2021. Un motivo in più per assistere alla nuova Liga.

NOVITA' LIGA 2020-2021

Dopo la sperimentazione della stagione 2019/2020, anche nella nuova annata ci saranno le cinque sostituzioni: sarà la prima volta ad inizio campionato, una vera e propria novità anche per il campionato spagnolo.

Altre squadre

Cadice, ed Elche sono le nuove squadre che parteciperanno al campionato spagnolo, che in seguito alle retrocessioni della scorsa annata ha perso Leganés, Maiorca e sopratutot . La squadra catalana parteciperà alla Segunda dopo ben 26 anni.

Dopo quasi tre decenni dunque non ci sarà il derby di Barcellona ad illuminare la città: la squadra blaugrana, decisamente più in vista rispetto all'Espanyol, sarà l'unica compagine catalana nella Liga 2020/2021.

SQUADRE LIGA 2020-2021

Dici Liga e pensi a Real Madrid e Barcellona. Tutti conoscono le due squadre più importanti di Spagna e probabilmente del mondo, ancora una volta le favorite per conquistare il campionato. Occhio però ad Atletico Madrid e , decise a mettere i bastoni tra le ruote ai rivali memori del terzo e del quarto piazzamento dello scorso torneo.

Sarà difficile per Granada e confermare i vecchi risultati, che hanno portato rispettivamente al settimo e al sesto posto, ma il calciomercato potrebbe aiutare: i baschi hanno del resto riportato in Spagna uno come David Silva, non proprio l'ultimo arrivato.

e Bilbao scalpitano non solo per l' , ma anche per la Champions, nella quale ha sperato il per mesi: formazione e tecnico confermato spingono gli Azulones a sperarci. O almeno a non cadere sin da subito in una lotta stagionale per la salvezza.

Huesca, Elche e Cadice hanno come obiettivo la salvezza, poi, in caso di sorpresa, chissà. Insieme a loro anche , e Valladolid sono chiamate a rimanere nella Liga lottando dalla prima all'ultima giornata, mentre il Vigo vuole dimenticare l'ultima deludente annata e tornare in posizioni decisamente più nobili.

Osasuna e sono sempre a metà tra la voglia di Europa League e il minimo sindacale della salvezza e non sembra esserci sentore di un cambiamento per la prossima annata. Il grande dubbio è il Betis, che da anni investe senza riuscire ad ottenere risultati confortanti.

TALENTI DA SEGUIRE

Con la rivoluzione del Barcellona, il giovane numero uno su cui puntare è Ansu Fati. Lo spagnolo ha brillato con la Nazionale e davanti all'arrivo di Koeman e all'addio di diversi giocatori blaugrana, la stagione 2020/2021 sembra essere quella che può lanciarlo nell'olimpo dei grandi del campionato e della .

Stesso discorso per Rodrygo del Real Madrid, alla pari di Ansu Fati reduce dalla prima stagione in una grande di Spagna: l'annata al via è quella giusta per brillare con Zidane. Occhio anche a Mujica del VIllarreal, ala e punta con un passato al Barcellona B deciso a diventare grande.

Sempre al c'è Kubo, giapponese in prestito dal Real ed ex compagno di Ansu Fati al Barcellona: può essere lui la nuova stella assoluta del torneo ed alcuni ipotizzano possa diventare in futuro il nipponico più importante nella storia del calcio asiatico.

Il ventenne terzino destro Correia ha giocato qualche gara con il Valencia, ma sta maturando per diventare titolare. Al Betis invece aspetta di essere imprescindibile Dani Martin, già promesso sposo della Nazionale maggiore dopo le gare con l'Under spagnola.