Rinvio sbagliato del portiere: il Rail Club Kadiogo vince il titolo a 10 secondi dalla fine

Il rinvio sbagliato del portiere del Bobo-Dioulasso strappa il titolo ai Majestic: al 94' il Kadiogo segna la rete decisiva per conquistare il torneo.

Il Rail Club Kadiogo è Campione del torneo burkinabè. La compagine arancionero ha ottenuto il trofeo del massimo campionato del Burkina Faso all'ultimissimo respiro, chiudendo davanti al Majestic dopo il 30esimo turno. Con il goal decisivo al 94esimo ultimo minuto.

Incredibile finale di gara e di campionato per il Championnat du Burkina Faso de football, visto il successo per 2-1 arrivato contro l'RC Bobo-Dioulasso, 14esimo in classifica. Al minuto 93 l'RC Kadiogo era terzo in classifica, qualche secondo più tardi si è laureato Campione per la quarta volta in carriera dopo i titoli del 2005, 2016 e 2017.

A decidere la sfida, bloccata sull'1-0, l'errore del portiere ospite. Rinvio sbagliato (a seguito di un problema all'adduttore evidente nei minuti precedenti) e palla agli avversari, che non si sono lasciati scappare l'occasione di segnare il 2-1 all'ultimissimo secondo (93:50, con quattro minuti di recupero). Padroni di casa in festa, increduli di quanto successo.

L'articolo prosegue qui sotto

I giocatori dell'RC Bodo-Dioulasso sono crollati a terra, disperati per la sconfitta subita, ma il k.o non ha comunque portato ad una retrocessione che in quei secondi dopo il goal subito sembrava certa: a scendere nella seconda serie burkinabè sono state invece l'AS Koupela e il Kiko Football Club.

Il Majestic ha aspettato buone nuove in trepidazione, con la speranza di ottenere il primo titolo burkinabé della propria storia. La speranza si è tramutata in lacrime a dieci secondi dal titolo. Ad una settimana dallo scontro diretto vinto contro il Rail Club Kadiogo.

Allo Stadio Stade de l'USFA di Ouagadougou (capitale del Burkina Faso), si fa la storia del campionato calcistico locale. Positiva e da leggenda per il Rail Club. Che tormenterà gli incubi dei ragazzi del Majestic a lungo. E' il calcio.