Rinforzo a centrocampo per l'Atalanta: ufficiale l'arrivo di Ederson dalla Salernitana

Il centrocampista brasiliano, reduce dalla salvezza ottenuta con la Salernitana, diventa un nuovo giocatore nerazzurro. Percorso inverso per Lovato.

Pochi mesi in Italia, ma già decisivo: Ederson lascia la Salernitana, dopo la salvezza raggiunta, per trasferirsi all'Atalanta.

A comunicare il buon esito della trattativa è stata la società campana attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

📄 EDERSON ALL’ATALANTA A TITOLO DEFINITIVO



L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l'Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘99 Ederson José dos Santos Lourenço da Silva. 👉 https://t.co/DlDfOO4NpM pic.twitter.com/ToYmydLD7g — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) July 6, 2022

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l'Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘99 Ederson José dos Santos Lourenço da Silva".

Ederson, 22 anni, rappresenta il primo vero colpo di mercato messo a segno dall’Atalanta nel corso di questa sessione di calciomercato estiva.

Approdato in Italia lo scorso gennaio dal Corinthians, è stato uno dei punti di forza di una Salernitana capace di cogliere in extremis una salvezza parsa ad un certo punto quasi impossibile.

In Serie A ha totalizzato 15 presenze condite da 2 goal, attirando su di sé le attenzioni di importanti club italiani ed europei.

L'articolo prosegue qui sotto

Contemporaneamente, Salernitana e Atalanta hanno completato anche un’altra operazione: quella che porta Matteo Lovato alla corte di Davide Nicola.

📄 MATTEO LOVATO È UN NUOVO GIOCATORE DELLA SALERNITANA



L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l'Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’00 Matteo Lovato. 👉 https://t.co/cEJf8K5M1D #lovato #macteanimo — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) July 6, 2022

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’00 Matteo Lovato. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2027”.

Il difensore classe 2000, nella scorsa stagione ha vestito in prestito, a partire da gennaio, la maglia del Cagliari, squadra con la quale ha totalizzato 16 presenze senza riuscire a centrare l’obiettivo salvezza.