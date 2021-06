Rincon lascia l'ospedale: "Polmonite e alterazioni dovute al Covid"

Tomas Rincon, positivo al Covid, vede la luce dopo giorni complicati: "Lieve polmonite interstiziale e altre alterazioni, ora il recupero".

Non è potuto scendere in campo col suo Venezuela in Copa America, poi giorni difficili. Tomas Rincon, positivo al Covid, finalmente comincia a vedere la luce in fondo a un tunnel non semplice.

Il centrocampista del Torino, via Instagram, ha voluto fare il punto sul proprio stato di salute dopo essere stato contagiato dal virus.

Rincon, insieme ad altri compagni di Nazionale, era risultato positivo a ridosso dell'esordio della 'Vinotinto' nel torneo e ha dovuto dare forfait.