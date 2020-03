Ricovero in ospedale per la madre di Ronaldo: presunto ictus

Momento difficile per il campione portoghese: la madre Maria Dolores dos Santos Aveiro, è ricoverata in ospedale a Madeira per un presunto ictus.

Brutta notizia per Cristiano Ronaldo, reduce dal viaggio a Madrid dove ha assistito al 'Clasico' dalla tribuna: la madre, Maria Dolores dos Santos Aveiro, sarebbe stata colpita da un ictus.

La donna - secondo quanto riportato da 'Il Corriere della Sera' - è stata ricoverata all'ospedale di Madeira in e i medici hanno definito "riservate" le sue condizioni di salute.

Un fulmine a ciel sereno per il fuoriclasse portoghese che potrebbe anche non scendere in campo domani sera in occasione del ritorno della semifinale di Coppa tra e in programma all'Allianz Stadium.

Altre squadre

Duro colpo da assorbire proprio in uno dei momenti più delicati della stagione dei bianconeri che, qualora arrivasse l'ufficialità, lunedì 9 marzo affronterebbero l' nel recupero della 26esima giornata dopo il rinvio per far fronte all'emergenza Coronavirus.

E' chiaro che questa seria problematica inciderebbe sulla concentrazione di Ronaldo durante il processo di preparazione alle partite: dunque non è da escludere che Sarri decida di lasciarlo fuori tra poco più di 24 ore per permettergli di sincerarsi delle condizioni dell'amata mamma, a cui vanno gli auguri di pronta guarigione.