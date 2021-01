Riccardo Calafiori, più forte della sfortuna: il riscatto del mancino della Roma

Un infortunio poteva mettere fine alla sua carriera a soli sedici anni, poi la ripresa. Riccardo Calafiori, il nuovo gioiello della Roma.

Oggi sono in molti a vedere in lui uno dei migliori prospetti proposti dal calcio italiano negli ultimi anni, ma la strada che l’ha portato prima ad essere considerato un grande talento e poi a calcare i campi di , è stata di quelle tortuose e in salita.

Riccardo Calafiori può finalmente dire di avercela fatta e il suo ingresso nel calcio professionistico non è stato soltanto frutto di qualità fuori dal comune, ma è anzi figlio di una volontà feroce e di quel desiderio che coltivava fin da bambino: vestire in giorno la maglia della e giocare all’Olimpico al fianco dei suoi idoli.

Che quello di Calafiori fosse un destino calcistico colorato di giallorosso lo si è capito fin da subito. Nato e cresciuto a Roma, ha indossato per la prima volta la maglia della Roma quando aveva appena nove anni. Da lì ha iniziato tutta la trafila nel settore giovanile che l’ha portato fino in prima squadra, ma quel percorso è stato ad un passo dall’essere spezzato quando ormai il traguardo era lì ad un passo.

Altre squadre

E’ il 4 ottobre 2018 quando la sua carriera sembra essere giunta alla conclusione ancora prima di iniziare. Colpa di un tremendo infortunio rimediato contro il in Youth League a seguito della terribile entrata di un avversario. Ginocchio sbriciolato: rottura di tutti i legamenti, i menischi e la capsula. Un incidente che secondo i medici “capita una volta ogni dieci anni” e di solito “accade nel motocross”.

A Calafiori, che a soli sedici anni si trova già davanti al primo importante bivio della sua vita, i medici dicono senza troppi giri di parole che la sua è una carriera a rischio.

Poche ore dopo, il gioiello della Primavera di Alberto De Rossi vedrà, dal letto della clinica nella quale è stato ricoverato, Edin Dzeko segnare in proprio contro il Viktoria e dirigersi poi verso la panchina per prendere la sua maglia e mostrarla ai tifosi e alle telecamere. Fu quello un messaggio di vicinanza, ma anche una sorta di abbraccio prima di quell’intervento chirurgico negli che avrebbe dovuto restituirlo al calcio.

Un anno vissuto lontano dai terreni di gioco e un lungo cammino fatto di tanta riabilitazione, prima di poter veramente dire di avercela fatta.

E’ il primo agosto 2020 quando a soli diciotto anni Calafiori inizia la sua ‘seconda carriera’. E’ l’ultima giornata di campionato e Paulo Fonseca decide di schierarlo titolare a , sul campo dei campioni d’ della . Il tecnico lusitano lo posiziona a sinistra nel 3-4-2-1 ed il giovane 2002 ripaga nel migliore dei modi la fiducia. Prima si procura un calcio di rigore (trasformato da Perotti) e poi trova anche il goal che verrà per annullato per un fuorigioco. Nella vittoria finale per 3-1 ci sarà anche tanto di suo.

Calafiori dimostra così di poterci stare nel calcio dei grandi e lo fa sapendo che quella successiva potrebbe essere l’annata della consacrazione.

Inizialmente viene frenato dal Covid, ma il 3 dicembre vive in quella notte che da tanti anni sognava. Paulo Fonseca, lo schiera titolare per la seconda volta in stagione in una sfida contro lo e proprio contro gli svizzeri il gioiello giallorosso si toglie la soddisfazione di segnare il suo primo goal da professionista, soltanto alla terza presenza. La sua non è una rete banale: sinistro di prima dal limite dell'area, dritto nel sette.

"Più bello di così era difficile. Certo col pubblico sarebbe stato meglio, ma mi accontento…"

La sua è stata una prestazione maiuscola, che ha impressionato anche il suo allenatore.

“Mi è piaciuto molto, sta crescendo molto ed è pronto per giocare”.

Fonseca ha deciso di tenerlo in pianta stabile con la prima squadra, per rinforzare la fascia sinistra del suo 3-4-2-1 con un’alternativa in più, anche se in Primavera ha giocato anche come difensore centrale, sempre dal lato mancino. Il suo ruolo è sempre stato quello di terzino sinistro, anche con la maglia delle nazionali under azzurre: le ha vestite tutte ed è anche entrato nel giro dell’Under 21. Questo a dimostrazione del fatto che tra le sue qualità migliori c’è anche la duttilità.

Pochi giorni dopo il suo primo goal in giallorosso, la Roma gli ha riservato il più bel regalo di Natale possibile: è il 15 dicembre quando il club annuncia il suo rinnovo fino al 2025.

“Sono contentissimo, era il mio sogno sin da quando ero bambino. È un passo importante, mancava quel pizzico in più per sentirmi pienamente parte della Prima Squadra. È la cosa più bella al mondo. Significa tantissimo per me. Ogni ragazzo cresciuto qui, con la passione per questi colori, sogna un giorno di arrivare fino a qui. Sembra che io ci sia riuscito e ancora non me ne rendo conto. Il mio sogno adesso è quello di riuscire a vincere qualcosa con questa maglia”.

Calafiori ormai per la Roma è più che un semplice talento da far crescere. Tra i tifosi giallorossi sono in molti coloro che per lui già immaginano una carriera simile a quella di Giannini, Totti e De Rossi, ovvero tre veri romanisti che sono riusciti a diventare delle leggende nella loro squadra del cuore.