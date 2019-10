Arriva la stangata per Ribery: squalifica per tre partite di Serie A

Il giocatore della Fiorentina ha spintonato più volte il guardalinee al termine della gara contro la Lazio: salterà Sassuolo, Parma e Cagliari.

Nessuna sorpresa, Franck Ribery non è stato graziato dal direttore di gara e dagli arbitri presenti al Franchi per -. Al francese costano caro le spinte al guardalinee Passeri dopo il fischio finale: l'ex è stato infatti squalificato per le prossime tre gare.

Già nervoso per essere stato sostituito da Montella a venti minuti dalla fine, probabilmente per preservarlo in vista dell'infrasettimanale, Ribery ha chiesto spiegazioni a Passeri riguardo il goal assegnato ad Immobile sul finire della gara. Di fatto il goal decisivo per il successo esterno della Lazio.

Il goal di Immobile è nato di fatto da un contatto tra Lukaku e Sottil che Guida, Passeri e la sala VAR hanno giudicato come regolare. Caos e grosse proteste da parte della Fiorentina, ma niente da fare e sconfitta interna per i viola, riusciti a pareggiare momentaneamente con il goal di Chiesa, su assist dello stesso Ribery.

Ribery, multato anche di 20.000 euro, è stato espulso a fine gara e avrebbe dunque dovuto saltare sicuramente il turno infrasettimanale contro il , ma la decisione del giudice sportivo porterà il fenomeno transalpino a saltare anche le gare contro , in casa, e , alla Sardegna Arena:

"Squalifica per tre giornate per aver al termine della gara, avvicinancosi con atteggiamento minaccioso, assunto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un assistente, che si concretizzava, oltre che in parole irrispetose, in una spinta con un braccio sul petto, spostando il medesimo leggermente, nonchè in un'ulteriore spinta afferandolo per un braccio".

La Fiorentina perde così il suo uomo più per le prossime gare, con Montella che potrebbe cambiare modulo in virtù di tale assenza: Vlahovic, Boateng e Sottil scalpitano per sostituirlo. Proprio il Boa sembra favorito come titolare per il turno infrasettimanale, sempre dentro al 3-5-2.

A mente fredda, nel primo pomeriggio di lunedì, Ribery aveva affidato ai social un messaggio di scuse:

"Mi dispiace molto per ieri sera, chiedo scusa ai miei compagni, al mister, ai tifosi. Chiedo scusa anche al signor Passeri perché a fine partita ero molto nervoso e dispiaciuto e spero possa comprendere quale era il mio stato d’animo. Io vorrei sempre stare in campo e dare una mano ai miei compagni, perché sono venuto qui a Firenze per questa città e questa società e mi aspetto per la Fiorentina più attenzione, l’attenzione che viene data agli altri club, per il grande lavoro che stiamo facendo ogni giorno tutti quanti assieme".

Messaggio che non è bastato. Se la Fiorentina dovesse presentare ricorso, Ribery potrebbe tornare in campo almeno per la sfida contro il Cagliari del 10 novembre. Non resta che aspettare.