Ribery e l'infortunio preannuciato: quante partite giocherà

Quando rientra dall'infortunio Ribery? Quante partite giocherà? C'è un dato che preannunciava tutto già dall'inizio della stagione.

Quando Franck Ribery è arrivato alla l'entusiasmo e lo scetticismo si sono divisi in maniera quasi equa tra tifosi, appasionati e addetti ai lavori. C'era la certezza che potesse fare la differenza in , anche a 36 anni, ma anche un'altra certezza relativa alla sua autonomia.

Prima del suo arrivo avevamo analizzato le precedenti sei stagioni al Bayern, disputate praticamente tutte a metà. Ribery aveva la media di 19 partite giocate a stagione in campionato, con almeno un infortunio all'anno a condizionare il suo rendimento e minutaggio.

Nella sua prima stagione con la Fiorentina la media è stata confermata. Ribery ha disputato in totale 11 partite (considerando anche le tre giornate di squalifica) prima di infortunarsi alla caviglia contro il lo scorso novembre. Un infortunio quasi preannunciato, che non può sorprendere a prescindere dall'età del francese.

LE ULTIME SEI STAGIONI DI RIBERY

2018/19 - 25 presenze in

2017/18 - 20 presenze

2016/17 - 22 presenze

2015/16 - 13 presenze

2014/15 - 15 presenze

2013/14 - 22 presenze



Se tutto va bene, Ribery dovrebbe tornare in campo il prossimo 8 marzo per Fiorentina- della 27a giornata. In questo caso, qualora dovesse giocarle tutte fino al termine del campionato, Ribery disputerà ancora altre 12 partite per un totale di 23 presenze complessive. Come detto saremo perfettamente in media con le altre stagioni.

In sostanza Ribery è un tesoro prezioso, che però non può essere sfruttato sino in fondo. Possiamo dire che 'si sapeva', ma averlo anche per solo mezza stagione è comunque una gioia per gli occhi.