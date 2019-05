Ribery dopo l'addio al Bayern: "Gioco ancora un paio d'anni"

Che ne sarà di Franck Ribery? A 48 ore dall'annuncio dell'addio al , il fantasista francese saluta il club che è stato casa sua per 12 stagioni e svela le proprie intenzioni sul futuro.

"Ho trascorso anni meravigliosi in questo club, è diventato la mia secondo famiglia. Non dimenticherò mai il supporto che mi ha dato nei momenti difficili. Per me è molto dura andare via, ho vinto tanto e vissuto tutto con intensità straordinaria. Ma è così la vita".