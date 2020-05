Retroscena Ferguson: quella volta che lanciò uno scarpino sul volto di Beckham

Tra Ferguson e Beckham c'è stato un rapporto di amore ed odio: una volta uno scarpino finì sul volto dello 'Spice Boy'.

Due icone del calcio inglese, due simboli del : Sir Alex Ferguson e David Beckham hanno scritto la storia dei 'Red Devils' vincendo praticamente tutto, prima che l'idillio si interrompesse nel 2003 con la cessione al dello 'Spice Boy'.

Un addio che fu inevitabile, non solo per quanto riguarda l'aspetto economico: il rapporto tra l'ex centrocampista e il manager scozzese si era ormai deteriorato a causa di un episodio che probabilmente segnò la fine dell'esperienza di Beckham in , raccontato da Ferguson in questo passo della sua autobiografia.

"Tra me e lui c'era una fila di scarpe, David imprecò. Mi avvicinai a lui e presi a calci uno scarpino che lo colpì proprio sopra l'occhio. Lui naturalmente si alzò di scatto ma i compagni lo fermarono. Io gli dissi: 'Siediti, hai deluso la tua squadra. Puoi discutere quanto vuoi'. Il giorno seguente la storia era su tutti i giornali: fu allora che dissi al consiglio d'amministrazione che David doveva andarsene".

Che il feeling tra i due fosse finito in maniera brusca lo ha confermato anche Ryan Giggs ai microfoni di 'beIN Sports'.