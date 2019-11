Retroscena Benatia: "Sono stato molto vicino al Milan in estate"

Medhi Benatia ha lasciato la soltanto 10 mesi fa, quando a gennaio ha deciso di andare in e terminare la sua esperienza con la dopo due anni e mezzo. Il ritorno in è stata però un'opportunità concreta.

A svelarlo è stato lo stesso giocatore a 'Tuttosport'. La squadra che più di tutte lo ha cercato è stato il , a cui il difensore marocchino è stato molto vicino, salvo poi rimanere in Qatar, dove è una star assoluta per la squadra di Rui Faria.

"La mi ha cercato solo quando c'era ancora Massara, poi lui è andato al Milan. I rossoneri mi ha cercato fortemente, mi volevano. Sono stato molto vicino al Milan in estate ".

Anche la Juventus si è interessata a Benatia dopo l'infortunio che ha messo k.o. Giorgio Chiellini a fine agosto, salvo poi decidere di rimanere con De Ligt, Bonucci, Demiral e Rugani nel reparto.

"Anche Paratici ha parlato con me dopo l'infortunio di Chiellini. Era una buona opportunità per tornare, ma l’Al Duhail non ha voluto che io tornassi. Ho rispettato la decisione, sono felice qui".