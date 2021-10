Repubblica - La Lazio perde il suo aereo: contratto non rinnovato

L'aereo della Lazio resta a terra. La società biancoceleste, secondo quanto riporta 'Repubblica', non ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto con la compagnia bulgara proprietaria del Boeing 737-300 Classic, la Tayaran Jet.

Il velivolo con i colori della Lazio, livrea realizzata da un'azienda irlandese, è durato quindi meno di dodici mesi nonostante sul progetto si fosse speso in prima persona il presidente Claudio Lotito.

“È il sigillo ad una ricorrenza che abbiamo festeggiato con il ritorno nell’Europa che conta e che ci spetta. Benché diversi eventi siano stati rinviati o annullati nel rispetto delle misure di contenimento del virus, la Lazio non ha voluto mancare l’appuntamento con la storia. Per volare più in alto, nei cieli d’Italia, d’Europa e del mondo, con il nostro simbolo e i nostri colori, memori dell’ispirazione dei Fondatori”.