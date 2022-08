UFFICIALE - Niente Milan, Renato Sanches al PSG

Affare da circa 15 milioni, il PSG si assicura Renato Sanches per la nuova stagione: quarto arrivo dopo Mukiele, Ekitike e Vitinha.

Alla fine, Parigi. Le destinazioni potevano essere due, Milano o la capitale transalpina. Alla fine Renato Sanches ha scelto il PSG dopo l'avventura al Lille: ufficiale il passaggio del centrocampista lusitano alla corte di Galtier, come nuovo acquisto del calciomercato estivo.

Superato il Milan nelle utltime settimane, il PSG ha messo a segno il colpo per rinforzare il centrocampo in vista dell'imminente nuova stagione francese. 15 milioni per strappare Sanches al Lille, dove si è rilanciato in seguito a qualche annata tra alti e bassi.

Per Renato Sanches un contratto quinquennale fino al 2027: nessun accordo in prestito con obbligo e simili, arrivo a titolo definitivo per unirsi ai nuovi compagni e programmare il 2022/2023.

Va avanti così il calciomercato soft del PSG, senza grossi nomi: una rivoluzione che Al-Khelaifi aveva chiaramente esposto a inizio estate. La nuova versione dei parigini ha portato alla corte del nuovo mister Ekitike, Mukiele e Vitinha, l'unica grande spesa da 41 milioni.

Compreso anche il riscatto di Nuno Mendes da 38 milioni, già programmato lo scorso anno, il PSG ha così pagato fin qui poco più di 100 milioni per il suo calciomercato in entrata, di cui come detto quasi metà per l'obbligatorietà dell'affare riguardante il terzino sinistro.

Continua così la svolta lusitana del PSG, che può contare su Renato Sanches, Nuno Mendes e Vitinha. Per alcuni un invito verso Cristiano Ronaldo, al centro di una situazione complicata al Manchester United. Il presidente è però stato chiaro: niente più lustrini o lussi.