Renard può lasciare l'Arabia Saudita: è vicino alla guida della Francia femminile

L'attuale c.t. dell'Arabia Saudita è in pole per sostituire Corinne Diacre alla guida della Francia femminile.

Grande novità all'orizzonte per la carriera di Hervé Renard, balzato agli onori della cronaca grazie all'impresa realizzata ai Mondiali alla guida dell'Arabia Saudita, con cui ha sconfitto i futuri campioni del mondo dell'Argentina nella fase a gironi: l'allenatore classe 1968 è vicinissimo al ritorno in patria.

Non su una panchina qualunque, ma alla guida della Francia femminile che, tra qualche mese, disputerà i Mondiali in Australia e Nuova Zelanda: secondo 'The Athletic', l'attuale c.t. dell'Arabia Saudita è in pole per sostituire Corinne Diacre, sollevata dall'incarico lo scorso 9 marzo a causa di dissidi con alcune calciatrici.

Renard sembra essere ben disposto a rinunciare al suo incarico pur di sposare il progetto transalpino, per il quale era stato preso in considerazione anche Thierry Henry.

Per Renard sarebbe la prima esperienza nel calcio femminile, un compito prestigioso ma allo stesso tempo carico di parecchi oneri: ai prossimi Mondiali, la Francia è una delle candidate per la vittoria finale, inserita in un girone comprendente anche Panama, Brasile e Giamaica.

L'eventuale nomina di Renard potrebbe aprire le porte di un ritorno della leader Wendie Renard, che aveva annunciato il ritiro dalla nazionale prima dell'addio della Diacre, con la quale il rapporto era giunto ai minimi storici.