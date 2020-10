Le regole della Lega sul Covid: con 13 calciatori negativi si gioca

Il rinvio delle partite scatterà se una squadra non avrà almeno 13 giocatori negativi, con 10 o più positivi rinvio possibile solo una volta.

- è stata rinviata, ma cosa succederà da oggi in poi nel caso in cui verranno riscontrate nuove positività di gruppo al Covid-19?

A fare ufficialmente chiarezza è la Lega di con un lungo comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Come anticipato ieri, basteranno 13 giocatori negativi (compreso un portiere) tra quelli ai quali è stato assegnato il numero di maglia per poter scendere in campo regolarmente. Se poi la squadra in questione non dovesse presentarsi scatterebbe lo 0-3 a tavolino.

Altre squadre

Nel caso in cui però i casi di positività al coronavirus coinvolgessero almeno 10 calciatori nel giro di una settimana, la gara del club in questione verrà rinviata. Ma questo potrà accadere solo una volta in tutta la stagione.

Le uniche eccezioni sono rappresentate dalla , dalle semifinali e dalla finale di Coppa per cui verrebbe disposto il rinvio automatico a prescindere se la stessa squadra abbia già usufruito una volta della possibilità concessa dalla Lega.