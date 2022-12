La Serie A "cambia pelle": obbligo delle divise da trasferta a tinta unita dal 2024/25

Dopo il divieto di indossare completi totalmente versi, nel massimo campionato italiano non potranno essere utilizzate divise con più colori.

Non si fermano le novità legate al regolamento della Serie A, in materia di divise: se, da quest'anno, vige il divieto legato alle maglie verdi per i giocatori di movimento, potrebbero non mancare le sorprese in ottica futura.

Secondo quanto riporta "Calcio e Finanza", le norme circa le divise delle squadre del massimo campionato italiano subiranno altre modifiche dalla stagione 2024/25.

Nel regolamento che verrà pubblicato nella prossima estate, in vista dell'anno successivo, verrà introdotta una norma legata all'obbligo di divise da trasferta "a tinta unita".

Questo per facilitare le combinazioni cromatiche tra le squadre ed evitare situazioni spiacevoli in termini, appunto, di colore (la norma delle divise verdi, ricordiamo, è volta a evitare la confondibilità tra le squadre in campo).

Tra le novità previste dai nuovi regolamenti ci sarebbe anche quella legata alle divise dei portieri, che dovranno essere di tre tipi per squadra, pur sempre in contrasto tra loro e con quelle dei giocatori di diverse.

Insomma, non mancheranno le novità in Serie A nelle prossime stagioni: dalle maglie verdi, norma già attuata, alle divise a tinta unita. Il massimo campionato italiano "cambia pelle".