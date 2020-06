La Reggina pensa in grande: dopo la Serie B l'assalto a Menez

La Reggina torn in Serie B dopo sei dall'ultima volta e la società prosegue il suo ambizioso progetto: dal mercato potrebbe arrivare il colpo Menez.

Sei anni di lunga attesa per il popolo della Reggina, che oggi può finalmente festeggiare una promozione assaporata durante una grande stagione, ma fin troppo desiderata negli ultimi mesi di stop. Il club calabrese è ufficialmente in Serie B dopo sei anni dall'ultima volta e la società può continuare a pieno ritmo il proprio ambizioso progetto.

Il Consiglio Federale ha dichiarato le promozioni dirette di Monza, Vicenza e Reggina: gli amaranto chiudono una splendida cavalcata con 69 punti in 30 partite e con nove punti di distacco dal Bari. Il trionfo di mister Toscano e del direttore sportivo Taibi, che adesso pensa in grande in vista della prossima stagione.

Altre squadre

Accanto a giocatori esperti come Reginaldo e Denis potrebbe infatti giocare a breve anche Jeremy Menez, sogno di mercato diventato più che mai possibile negli ultimi giorni, dopo che l'ex e ha interrotto il proprio rapporto con il Paris FC.

L'attaccante francese ha vissuto stagioni complicate tra e con le maglie di Antalyaspor e America, prima di un breve ritorno in patria nella capitale. Ora il possibile rientro in per un rilancio in Serie B: i contatti tra le due parti vanno avanti e presto quella che sembrava una semplice suggestione potrebbe diventare realtà.