Reggiana assente a Salerno: un altro 'Juve-Napoli' in Serie B?

La Reggiana, a causa dei 23 casi Covid tra rosa e staff, non si è presentata a Salerno: si va verso il 3-0 a tavolino, ma il club si appella all'ASL.

Un altro ' - ' in Serie B? -Reggiana, match valido per la sesta giornata, non è andato in scena per via dei numerosi casi di Coronavirus in seno al club emiliano.

La società granata, in una nota ufficiale, ha spiegato perchè ha disertato la trasferta dell'Arechi.

"La Prima Squadra non scenderà in campo per causa di forza maggiore nella gara Salernitana-Reggiana in seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito il gruppo negli ultimi giorni, avendo ancora riscontrato negli accertamenti medici di ieri 18 casi di positività al Covid-19 tra i calciatori e 5 tra i componenti dello staff". Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020? Altre squadre "Sono in atto e proseguiranno nelle prossime ore su tutti i tesserati i test previsti dai protocolli del Ministero della Sanità e della FIGC, al fine del pronto recupero di uno stato di salute idoneo che permetta al gruppo di affrontare gli imminenti impegni sportivi ufficiali".

La Reggiana - come riporta 'Il Mattino' - ha inviato alla Lega Serie B la documentazione utile a dimostrare come ad impedire di recarsi in Campania sarebbe stata l'ASL di Reggio Emilia e ha chiesto il rinvio della partita. Per ora si profila il 3-0 a tavolino in favore della Salernitana, ma la vicenda potrebbe comportare scenari diversi.