Record di goal in una singola partita in Italia: Kanis ne segna 6

Nel surreale clima del match Cuneo-Pro Piacenza, l'attaccante Kanis ha segnato 6 reti: è il maggior numero di goal segnati in una partita.

Cuneo-Pro Piacenza è una partita destinata a fare storia. Non solo per il risultato finale e per quanto ha preceduto questa insolita partita, ma anche per il record di Hicham Kanis: sei goal, maggior numero di goal realizzati in una partita.

L'attaccante marocchino di scuola Albinoleffe è diventato il primatista nel calcio italiano: nessuno era mai arrivato a tanto nella storia tra i professionisti.

Il classe 1997 ha segnato il terzo e il quarto goal nella goleada rifilata dal Cuneo alla Pro Piacenza dei ragazzini del 2000 mandati in campo, poi si è ripetuto segnando il 7-0, infine ha completato l'opera con l'undicesimo, il tredicesimo e il quattordicesimo goal.

Sei goal in 28 minuti per scrivere una pagina di storia del calcio professionistico italiano per l'attaccante di proprietà del Novara in prestito, in una partita che, però, andrebbe presto dimenticata.