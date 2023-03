Reazione con calcione di Kumbulla a Berardi: rosso e calcio di rigore

Il difensore albanese della Roma reagisce in maniera spropositata contro l'attaccante neroverde: dopo il check viene espulso.

Partita complicatissima quella della Roma contro il Sassuolo all'Olimpico: i giallorossi vanno sotto di due reti, per doppietta di Laurienté, poi accorciano con Zalewski.

In chiusura di primo tempo un episodio che cambia ulteriormente il match: Kumulla, schierato dall'inizio al posto di Mancini nei tre centrali di difesa, si oppone a Berardi in area di rigore, con Rui Patricio che interviene sulla sfera.

Tra i due, però, scocca la scintilla del nervosismo, con il difensore albanese che rifila un calcione all'attaccante neroverde.

Dopo un check del VAR, Fabbri viene richiamato a rivedere la dinamica dell'azione estraendo il cartellino rosso per Kumbulla e indicando il dischetto del calcio di rigore, in favore del Sassuolo.

Questo perché il fallo di reazione (già sanzionabile con il rosso) è arrivato in area di rigore con Rui Patricio in possesso del pallone, e con l'azione ancora in corso.

Un episodio importante che farà discutere, anche in ottica riconferma futura nella difesa giallorossa dello stesso Kumbulla.