Real Madrid, Zidane saluta Bale: "Sta per andarsene, speriamo presto"

Gareth Bale vicino all'addio al Real Madrid, Zinedine Zidane chiaro: "Non ho nulla contro di lui, ma arriva un momento in cui bisogna cambiare".

Bale- , siamo ai saluti finali. L'attaccante è rimasto seduto in panchina per tutta la sfida persa per 3-1 contro il , senza fare l'ingresso in campo come gli altri compagni di squadra.

I 'Blancos' hanno fatto sapere che non c'entrava alcun infortunio alla base dell'esclusione: il giocatore si è peraltro presentato allo stadio con una maglietta del , a dimostrazione di quanto ad oggi sia parecchio lontano dal progetto madrileno.

Zinedine Zidane ha spiegato in conferenza stampa come l'ex sia ormai vicino a salutare la truppa delle 'Merengues': addio che dovrebbe avvenire già nelle prossime ore.

"Bale non ha giocato perché sta per andarsene. Speriamo che se ne vada presto, sarebbe meglio per tutti. Stiamo lavorando al suo trasferimento in un altro club. Non ho nulla di personale contro di lui, ma arriva un momento in cui le cose sono fatte perché devono essere fatte. Devo prendere delle decisioni e dobbiamo cambiare".

Novità per l'uscita di Bale sono attese prossimamente, quando si dovrebbe concretizzare il passaggio a un'altra società.