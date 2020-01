Real Madrid-Siviglia, Monchi furioso col Var: "Stavo per ritirare la squadra"

La VAR è stata protagonista nel big match fra Real e Siviglia, Monchi polemico sul goal annullato: "Impossibile valutare la gara da quel momento".

Il big match del ventesimo turno di fra e ha visto trionfare la compagine guidata da Zidane: gli andalusi sono rimasti scottati dalla prima rete annullata a De Jong, un episodio molto dubbio in cui la VAR è stata protagonista.

A capeggiare la furia del Siviglia è stato Monchi: il diesse andaluso ha esternato la propria rabbia ai microfoni dopo la sconfitta subita dalla sua squadra al 'Bernabeu'. L'unica rete convalidata a De Jong, peraltro anch'essa oggetto di polemiche per via di un presunto tocco di mano da parte di Munir, non è bastata a rispondere alla doppietta di Casemiro.

“E’ un’azione che ha visto tutto il mondo. E’ una giocata che accade in una partita e non ci sono analisi tattiche e tecniche da fare da quel momento in poi. Mi rifiuto di analizzare la partita tecnicamente o tatticamente perché quella è un’azione chiave ed è assurdo valutare la partita da quel momento in poi. I dubbi sul secondo goal di De Jong? Se avessero annullato quel gol sarei sceso in campo e avrei portato via la squadra. Sono comunque soddisfatto nonostante la sconfitta perché il Siviglia è stato grande. Mi sento arrabbiato e oltraggiato e mi sto trattenendo un po’”.

Molto più sereno a fine gare Zinedine Zidane, l'allenatore del Real Madrid con la vittoria odierna ha momentaneamente agguantato la vetta della partita e sembra aver riportaro le 'Merengues' sui binari giusti: il tecnico francese nel post-partita ha risposto anche alle parole di Monchi.