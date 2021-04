Il comunicato del Real Madrid: "Sergio Ramos positivo al Covid-19"

Il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, è risultato positivo al Covid. Ad annunciarlo è stato lo stesso club iberico.

Notizie non buone per il Real Madrid. Il club blanco infatti, nel momento clou della stagione, sarà costretto a rinunciare per qualche altra settimana ad uno dei suoi giocatori di punta: Sergio Ramos.

Il difensore iberico, che in questo 2021 è sceso pochissimo in campo poiché bloccato prima da un infortunio al menisco e poi da un problema muscolare, è risultato positivo al Covid-19.

A comunicarlo è stato il Real Madrid attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Il Real Madrid C.F. informa che il nostro giocatore Sergio Ramos è risultato positivo a seguito dell’ultimo test Covid-19 effettuato”.

Sergio Ramos non avrebbe recuperato per la sfida con il Liverpool valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League (3-1 per gli iberici all’andata) in programma mercoledì sera ad Anfield.