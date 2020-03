Fine di un'era al Real Madrid? Marcelo potrebbe salutare a fine stagione

Potrebbe essere giunta vicino al capolinea la lunga avventura di Marcelo al Real Madrid. Il club blanco è pronto a puntare su Reguilòn.

E’ approdato al nel lontano 2007 ed ora, dopo quattordici stagioni e dopo aver vinto tutto ciò che un giocatore può desiderare, la sua avventura con i blancos potrebbe essere arrivata ad un passo dal capolinea.

Nel corso degli anni Marcelo si è meritato l’ingresso nel gruppo delle grandi bandiere del Real ma, come riportato da Sport, il club iberico non vedrebbe adesso di cattivo occhio un suo addio al termine di questa stagione.

In molti, all’interno della società, considerano ormai completato il ciclo del campione brasiliano a Madrid e la cosa è confermata anche dal fatto che nel corso di questa annata, complice anche qualche infortunio di troppo, non solo i suoi galloni da titolare inamovibile sono venuti meno, ma anche il valore assoluto delle sue prestazioni è stato non all’altezza di quello del passato.

Al termine di questa stagione quindi, il Real Madrid non ostacolerà la possibile partenza di un Marcelo che, a questo punto, è libero di trovarsi una nuova destinazione. Il club ha anzi già individuato il suo sostituto in Sergio Reguilón che, dopo un’annata vissuta in prestito al , a breve tornerà alla base.