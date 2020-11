Real Madrid-Inter, le pagelle: Hakimi e Vidal steccano, si salva Lautaro

Nell'Inter molto male i due nuovi acquisti Hakimi e Vidal, si salvano Lautaro Martinez e Perisic. La decidono Vinicius e Rodrygo.

VIDAL 5: Dovrebbe essere l'uomo in grado di garantire la giusta dose di garra ed esperienza soprattutto a questi livelli. Il cileno però sbaglia troppo e si lascia prendere alla foga rimendiando il solito, evitabile, giallo.

LAUTARO MARTINEZ 7: Nella notte in cui manca Lukaku, riecco il vero Toro. Soprattutto nel primo tempo l'argentino regge il peso dell'attacco nerazzurro praticamente da solo e realizza il goal che riapre la gara. Poi fornisce l'assist per il pareggio di Perisic.

BARELLA 6,5: Non è stata la sua migliore partita ma l'assist di tacco per Lautaro Martinez vale da solo un voto alto in pagella. Qualità allo stato puro.

HAKIMI 4: Era uno degli uomini più attesi per il suo passato al , diventa il protagonista negativo con un folle retropassaggio che regala il vantaggio ai Blancos e non si riprende più. Serataccia.

SERGIO RAMOS 6,5: Semplicemente una sentenza. Il capitano piazza l'ennesima zuccata vincente che vale il centesimo goal con la maglia del Real Madrid.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6,5; Lucas Vazquez 5,5, Varane 6, Sergio Ramos 6,5, Mendy 6,5; Valverde 6, Casemiro 6, Kroos 6,5 (78' Modric sv); Asensio 5,5 (64' Rodrygo 6,5), Benzema 6, Hazard 6 (64' Vinicius 7).

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; D'Ambrosio 5,5, De Vrij 6, Bastoni 6; Hakimi 4, Vidal 5 (87' Nainggolan sv), Brozovic 6, Young 6; Barella 6,5 (78' Gagliardini sv); Lautaro Martinez 7, Perisic 6,5 (78' Sanchez sv).