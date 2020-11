Real Madrid-Inter, Vidal è carico: "Per noi tutte le partite sono finali"

Arturo Vidal torna subito a giocare in Spagna, dopo aver lasciato il Barcellona in estate. Ha presentato la gara in conferenza stampa.

Neanche due mesi dopo aver lasciato la , Arturo Vidal torna nel paese iberico. Non più con la maglia del , ma quella dell', da avversario del .

Tira aria di Clásico a Valdebebas per il cileno, che ha presentato la gara in conferenza stampa, ricordando anche le sfide al Real contro il : per due volte è stato eliminato dal club madrileno.

"Ero molto arrabbiato, se fossimo andati vanto avremmo anche potuto vincere la Champions. Ora sono contento di essere qui all'Inter e di fare quello che mi chiede il mister. Si prima facevo tanti gol, adesso devo dare il massimo, fare quello che chiede il mister mettendo sempre davanti la squadra".

Per l'Inter la sfida sarà come una finale e Vidal punta la sfida dando il massimo.