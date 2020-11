Conte ricorda l'opportunità Real Madrid: "Sono stato molto vicino"

L'Inter si gioca una fetta di qualificazione a Valdebebas contro il Real Madrid. Conte ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Dopo due pareggi, l' va alla ricerca di una vittoria che sembra obbligata. Contro l'avversario più forte del gruppo: il . La squadra di Antonio Conte torna a giocare in dopo gli stop contro Gladbach e , più quello contro il di sabato.

Il tecnico salentino presenta il match in conferenza stampa, ricordando anche il passato e le volte in cui è stato ad un passo dall'unirsi al Real Madrid e allenare il club blanco.

"In passato c'è stata l'opportunità di diventare l'allenatore del Real Madrid, ma non erano forse maturi i tempi. Sicuramente ci sono stati un paio di momenti nei quali sono stato molto vicino. La stagione era già iniziata, sarebbe stato difficoltoso subentrare, era già stata fatta una programmazione da parte del club e in maniera molto sincera avevo preferito rimandare".

Conte ritroverà Zinédine Zidane, compagno di squadra alla per diversi anni alla Juventus e oggi avversario in panchina. I due non si erano mai affrontati in gare ufficiali.