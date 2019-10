Real Madrid, Courtois 'horror': errore, vomito e sostituzione in Champions

Serata da dimenticare per Thibaut Courtois: prova non positiva in Real Madrid-Club Brugge e sostituzione all'intervallo dopo aver vomitato.

Per la prima volta nella storia il è riuscito nell'impresa di non vincere nemmeno una delle prime due gare del girone di : al pesante ko contro il è seguito il deludente pari interno con il , capace di andare addirittura in vantaggio di due reti nel primo tempo.

Sergio Ramos e Casemiro hanno poi parzialmente rimesso le cose a posto per i 'Blancos', per nulla aiutati dal rendimento di Thibaut Courtois: chiaro l'errore di valutazione sul primo goal di Bonaventure Dennis che ha insaccato in maniera quasi casuale dopo un controllo sbagliato.

Courtois subbed at half time with no injury 😳😳 pic.twitter.com/aUYuMtk4mZ — Stray Offside (@StrayOffside_) October 1, 2019

Il portiere belga ha fatto in tempo anche a subire un'altra rete dallo stesso attaccante nigeriano, bravo e fortunato a trovare la coordinazione giusta nonostante stesse per cadere al momento del tiro.

La serata 'horror' di Courtois ha raggiunto il picco massimo negli spogliatoi durante l'intervallo: secondo quanto riportato da 'La Sexta', avrebbe vomitato a causa di un problema allo stomaco che avrebbe indotto Zinedine Zidane a fare a meno di lui nella ripresa (questo spiegherebbe l'ingresso in campo di Areola).

Inoltre l'estremo difensore sarebbe tornato a casa sua accompagnato dai familiari, poiché non in grado di guidare l'auto. Una pessima conclusione di giornata in un inizio stagione di certo non da incorniciare.