Real Madrid-Barcellona, quante stelle prodotte dalla cantera: Blancos al top in Europa

Il Real Madrid è il club che ha prodotto più giocatori attualmente in attività nei 5 campionati top in Europa (36), Barcellona al terzo posto con 34.

Real Madrid e Barcellona di nuovo di fronte al Bernabeu dopo il trionfo blaugrana in Coppa del Re. Il Clasico di Liga tra i due colossi del calcio mondiale mette in evidenza i tantissimi prodotti dei due fiorenti vivai: i Blancos sono al primo posto in Europa.

Segui live e in esclusiva Real Madrid-Barcellona su DAZN

Secondo lo studio pubblicato dal CIES, dalla cantera delle Merengues sono stati infatti sfornati ben 36 giocatori attualmente in attività nei cinque principali campionati europei: nessuno ha fatto meglio dei Blancos in questo senso.

Tra questi figurano Carvajal, Nacho, Reguilon, Marcos Llorente, Lucas Vazquez e Luca Zidane, ma anche giocatori del calibro di Morata, Marcos Alonso e Sarabia, che hanno scelto di prendere strade alternative.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Barcellona si piazza al terzo posto di questa speciale classifica con 34 talenti prodotti dalla scuola blaugrana, spicca al secondo posto il Lione con 35 elementi. Sono attualmente sette i giocatori in prima squadra cresciuti dalla 'Masia': Messi, Pique, Busquets, Rafinha, Sergi Samper, Carles Alena e Jordi Alba, quest'ultimo cresciuto dai blaugrana fino ai 16 anni prima dell'esperienza al Valencia.

Anche il club catalano ha lasciato la sua 'impronta' anche al di fuori delle mura spagnole: talenti come Deulofeu stanno infatti brillando altrove (stupenda la tripletta dell'ex Milan nell'ultimo turno di Premier League con la maglia del Watford).

Le due big spagnole mantengono il passo di una grandiosa tradizione dal punto di vista dei settori giovanili, che in passato hanno lanciato nel grande calcio campioni come Xavi, Puyol, Iniesta, Casillas, Raul e Guti.