Real Madrid-Barcellona 3-1: Clasico blanco, primo k.o dei catalani in campionato

Il primo Clasico della stagione è del Real Madrid: le reti nel primo tempo di Benzema e Valverde mettono k.o il Barcellona.

L'ultimo Clasico giocato al Bernabeu aveva rappresentato una delle più grandi disfatte del Real Madrid nella storia del big match contro il Barcellona. Stavolta, invece, gli unici ad esultare nell'impianto della capitale sono stati i padroni di casa: il primo Clasico del 2022/2023 è di Ancelotti.

Grazie ad un primo tempo cinico il Real Madrid si è portato sul 2-0, riuscendo a sfruttare le ripartenze dei soliti noti: Vinicius, Benzema e l'autore del raddoppio, Valverde. Per il Barcellona, fermato dall'Inter in Champions e a rischio ottavi, è il primo stop in campionato.

Real Madrid e Barcellona si sono presentate al decimo turno di Liga da imbattute, per un Clasico essenziale. Come sempre, ma nuovamente d'alta classifica dopo la deludente annata dei blaugrana nel 2021/2022. 22 punti a testa prima dell'incontro che milioni di tifosi aspettano ogni stgione: 25 per i Blancos dopo le due reti al Bernabeu.

A sbloccare il match è stato Benzema, tornato titolare e subito decisivo: fuga di Vinicius dalla sinistra ed ingresso in area, parata di Ter Stegen finita tra i piedi del francese per il mancino in corsa che ha portato all'1-0 e all'esplosione del pubblico di casa.

Al minuto 35 la difesa del Barcellona, altissima, si fa sorprendere completamente su un lancio dalla destra per Vinicius: il brasiliano difende palla alla perfezione sulla trequarti in attesa dei rinforzi, servendo Tchouameni. Palla a Mendy sulla sinistra e retropassaggio per l'accorrente Valverde: rasoiata sul palo, Ter Stegen battuto.

Il Barcellona ha riaperto il match troppo tardi: scivolata sulla trequarti a frenare il contropiede del Real Madrid, fuga di Dembelè con doppio dribbling sulla sinistra e pallone al centro spinto in rete da Ferran Torres dopo il leggero tacco di Lewandowski a prolungare verso il compagno.

Tutto in avanti per cercare di trovare un pari insperato, il Barcellona non riesce però a cambiare le sorti di una partita per troppo tempo dalle parti del Madrid. Capace di trovare persino il 3-1 con il rigore di Rodrygo. Real. Vincitore del Clasico e conquistatore dei tre punti in palio.