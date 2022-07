Real Madrid-Barcellona mai banale: interventi duri e rissa

L'amichevole statunitense è stato un Clasico a tutti gli effetti: vinta dal Barcellona, con grande tensione sul finire del primo tempo.

E' stato bello pensare per qualche ora che Real Madrid contro Barcellona potesse essere solamente una tranquilla amichevole estiva. La verità è che il Clasico è sempre il Clasico, anche a luglio, anche negli Stati Uniti e nell'ambito del Soccer Champions Tour.

Entrambe hanno voluto dimostrare qualcosa in vista dell'inizio della Liga previsto ad agosto. Il Barcellona ha conquistato il successo con il goal del nuovo arrivato Raphinha, mettendo in mostra gli acquisti della campagna estiva e grande voglia in vista del 2022/2023. Il Real Madrid ha perso, ma ha ricordato a tutti perchè è la squadra più vincente della storia, Campione d'Europa in carica. Idee e prospettive diverse, botte da orbi.

Soprattutto nel primo tempo, infatti, i colpi proibiti non sono mancati. Al 43' il Clasico si è rivelato per quello che è sempre, una gara in cui la tensione è massima e nessuno vuole perdere. Interventi da tergo, parole grosse e tutti contro tutti all'Allegiant Stadium di Paradise, Nevada.

L'articolo prosegue qui sotto

Un contropiede iniziato da Militao e portato avanti da Vinicius ha scaldato gli animi. Il difensore prima e l'attaccante poi sono risultati imprendibili centralmente, con diversi interventi in scivolata da parte dei giocatori del Barcellona non utili alla causa. Fino al brutto intervento di Jordi Alba sulle gambe di Junior.

Battibecco per l'intervento, che ha portato al giallo del giocatore blaugrana, e spinta di Rodrygo ai danni di Busquets: a questo punto tutti al centro tra spintoni, urla e tentativi di alcuni, soprattutto di Hazard, di separare compagni ed avversari.

I giocatori, tra cui Busquets e Vinicius, sono riusciti a chiarirsi dopo due minuti difficili per il direttore di gara. Istanti di pace che hanno riportato la sfida al concetto di amichevole, almeno in parte. Il Clasico, anche il 24 luglio, non è certo qualcosa con cui scherzare.