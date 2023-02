Spettacolo in finale: il Real Madrid batte l'Al-Hilal 5-3 ed è Campione del Mondo

I Blancos vincono il Mondiale per Club al termine di una finale spettacolare: doppiette di Vinicius, Valverde e Vietto.

Davide Ancelotti dice "ancora, ancora" a suo padre, Carlo, quando Federico Valverde insacca per il momentaneo raddoppio al "Moulay Abdallah" di Rabat: lo fa perché è vero, se il Real Madrid arriva in finale del Mondiale per Club c'è un'altissima possibilità di vederlo vincere. Ma 8 goal nella sfida tra i Blancos e l'Al-Hilal se li aspettavano in pochi.

Bella, bellissima la partita: resa spettacolare da ritmi elevatissimi che, fino all'ultimo, caratterizzano una dei più belli epiloghi di una competizione che dal 2025 cambierà veste e format, fortunatamente.

In breve, e riassumendo: vantaggio di Vinicius e raddoppio di Valverde, in 18 minuti. Al 26' arriva il 2-1 di Marega, bravo a scattare sul filo del fuorigioco e battere Lunin con un destro potente. In apertura di ripresa, a dare un senso al Mondiale per Club conquistato dal Real Madrid, la rete di Karim Benzema. Giusta, anche simbolicamente.

In fondo, le Merengues sono arrivate lì grazie al Pallone d'Oro: ai suoi goal. Alle sue prodezze: pochi minuti dopo arriva il 4-1 di Valverde. Doppietta e fine del discorso, almeno apparentemente.

Ancelotti cambia e si mette al sicuro: il Real Madrid perde concentrazione e subisce, sempre in velocità. E qui bisogna aprire una parentesi: nella reta di Vietto, ex Liga tra l'altro (Villarreal e Atletico Madrid, tra le altre), c'è parte di quello che sta diventando il calcio saudita. Al di là degli investimenti singoli.

Il problema, poi, è che ci pensa Vinicius, "rubando" un pallone a Ceballos in area (con conseguenti scuse) e dopo una serpentina da applausi a chiudere nuovamente il match, facendo il 5-2. Inutile, almeno alla fine, il 5-3 di Vietto: perché all'81' Marega ha sui piedi l'occasione incredibile del 5-4 che avrebbe, probabilmente, regalato un altro finale.

Il Real Madrid è Campione del mondo per club, confermandosi in testa all'albo d'oro del torneo con 5 titoli (dal 2000), staccando il Barcellona che rimane a 3. A questi vanno aggiunte le 3 Coppe Intercontinentali. Altri sorrisi per Ancelotti e i suoi, anche in Marocco: e va bene così.

IL TABELLINO

REAL MADRID-AL-HILAL 5-3

Marcatori: 13' Vinicius (R), 18' Valverde (R), 26' Marega (A), 54' Benzema (R), 58' Valverde (R), 63' Vietto (A), 69' Vinicius (R), 79' Vietto (A)

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal (79' Vallejo), Rüdiger, Alaba, Camavinga; Modric (74' Nacho), Tchouameni (62' Ceballos), Kroos (74' Asensio); Valverde, Benzema (62' Rodrygo), Vinicius. All. Ancelotti

AL HILAL (4-2-3-1): Al Mayouf; K. Al Dawsari, Al Bulayhi, Jang, Saud; Cuellar, Kanno; Carrillo (74' Michael), Vietto (86' Al Hamdan), S. Al Dawsari (74' N. Al Dawsari); Marega (86' Ighalo). All. Ramon Diaz

Arbitro: Taylor

Ammoniti: -

Espulsi: -