La maglia 'home' 2022/2023 del Reading: messaggio contro il surriscaldamento globale

Nuova maglia del Reading ideata per sensibilizzare sul tema del Global Warming: "Non possiamo fare tutto, ma non possiamo non fare nulla".

Un messaggio per incentivare alla salvaguardia del pianeta. E' l'idea del Reading, che svela la nuova maglia 'home' per la stagione 2022/2023 - prodotta da 'The Royals' insieme a 'Macron' - invitando a contenere il surriscaldamento globale. La nuova maglia del Reading è già disponibile: acquistala online L'articolo prosegue qui sotto "Non possiamo fare tutto, ma non possiamo non fare nulla. Non siamo perfetti, ma questo è l’inizio di un viaggio". La società inglese, che milita in Championship, censura il Global Warming e prova a lanciare messaggi attraverso trame e disegni della prima divisa che verrà indossata nella prossima annata: alle righe orizzontali blu su sfondo bianco, si affianca la novità legata alle maniche della maglia. "Ciò che rende questa maglia unica e attualissima è la grafica con fitte righe multicolori presente sulle maniche, ideata in collaborazione con l'università di Reading e realizzata dal professor Ed Hawkins, che vuole raccontare il cambiamento che la città inglese sta subendo negli ultimi anni a causa del surriscaldamento globale - spiega 'Macron' in una nota ufficiale - Ogni striscia rappresenta la temperatura media per un singolo anno. Le strisce sulla nuova ‘Home’ rappresentano in modo specifico il cambiamento climatico a Reading durante i 151 anni di esistenza del Reading Football Club. Queste strisce climatiche, che decoreranno anche il libro “The Climate Book” scritto da Greta Thunberg, ora sono anche un preciso messaggio sulle maglie del club inglese".





"Righe che dal bianco passano all'azzurro, quindi al blu, al rosso chiaro e infine più scuro. Un design che diventa un chiaro messaggio globale di attenzione per tutti e che travalica i confini di Reading esprimendo la sensibilità del club inglese nei confronti di un problema come quello del global warming e la volontà di coinvolgere giocatori, staff e anche tifosi in questo percorso di sensibilizzazione". La nuova maglia del Reading, inoltre, come spiega sempre 'Macron' è realizzata "in tessuto Eco-Fabric, 100% proveniente da plastica riciclata contiene un messaggio di rispetto dell'ambiente e sostenibilità". L'augurio e l'obiettivo, è che anche il calcio possa aiutare a migliorare il pianeta.

