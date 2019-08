Razzismo nella tv del Borussia: nell'Udinese giocano "Lasagne" e "Prosecco"

Scandalo nella telecronaca di Borussia-Udinese sulla tv tematica tedesca: imitato Hitler, mentre Lasagna è diventato 'Lasagne' e Pussetto 'Prosecco'.

"Lasagne" invece di Lasagna. "Prosecco" invece di Pussetto. E non solo. Non è una gaffe: è una vera e propria presa in giro. E, per questo, due telecronisti del sono stati multati dopo la gara amichevole contro l' .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I fatti risalgono a sabato 27 luglio. Match giocato ad Altach, in , e stravinto dal Borussia con un netto 4-1, in una gara interrotta peraltro all'83' causa pioggia. Ma a far scalpore sono stati Norbert Dickel e Patrick Owomoyela, telecronista e seconda voce - nonché ex giocatore giallonero - scelti per raccontare il match sull'emittente ufficiale del club.

I due, lasciandosi prendere la mano dal carattere amichevole del match, si sono lasciati andare a commenti razzisti in un video diffuso e poi tolto dalla rete: hanno definito i giocatori dell'Udinese 'itaker', come venivano chiamati gli emigranti italiani in , e perfino imitato la parlata di Adolf Hitler.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel mirino sono finiti soprattutto Kevin Lasagna e Ignacio Pussetto, entrambi titolari nello schieramento di Tudor. L'ex attaccante del ha visto storpiato il proprio cognome in 'Lasagne', l'argentino in 'Prosecco'. Ancora una volta, una presa in giro all' e agli italiani.

Il ha annunciato sanzioni nei confronti di Dickel e di Owomoyela, scusandosi per l'accaduto e diramando un comunicato sul comportamento dei due: