Razzismo in Bulgaria-Inghilterra: la gara è stata sospesa momentaneamente

Ancora razzismo in uno stadio da calcio. Bulgaria- è stata sospesa per qualche minuto a causa di continui cori razzisti provenienti dagli spalti dello Stadion Vasil Levski di Sofia.

Il tutto è successo nel corso del primo tempo, quando Tyrone Mings e Raheem Sterling sono stati insultati a più riprese da piccoli gruppi di tifosi bulgari.

Come riportato da 'Sky Sports Uk', i due giocatori dell'Inghilterra sono stati apostrofati più volte con il termine 'scimmia', rendendo così necessario l'intervento dei compagni di squadra. In qualità di capitano dei Tre Leoni, Harry Kane ha infatti comunicato all'arbitro la situazione, con il ct Gareth Southgate che ha invece parlato con il quarto uomo.

Stadium announcement at Bulgaria vs England:



"Because of racist behaviour which is interfering with the game, the referee has indicated he may have to suspend the match. Please be in no doubt that the game may be suspended and abandoned if racist behaviour continues."#BULENG pic.twitter.com/OvxeoJmWsu