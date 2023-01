Raspadori svela la scelta del numero di maglia: "Lo 081 è il prefisso di Napoli"

L'attaccante azzurro svela alcuni retroscena della sua avventura nella formazione di Spalletti, a partire dal suo arrivo in squadra.

L'impatto di Giacomo Raspadori al Napoli è stato molto positivo: in linea con la stagione azzurra, l'ex Sassuolo sta crescendo, verso l'affermazione nel massimo campionato italiano.

In totale 5 goal in 18 presenze tra Serie A e Champions League, e tante esultanze mostrate, tutte con la maglia numero 81, lontana, ma simbolicamente legata alla 18 indossata in neroverde.

Intervenuto a DAZN, nel format di DAZN Heroes "L'Azzurro addosso", Raspadori ha spiegato e motivato la scelta nell'81, che ha radici insieme casuali e profonde.

"Il Cholito è arrivato prima di me e giustamente ha scelto il numero e ha scelto il 18, che era il mio in precedenza a Sassuolo e il numero a cui sono legato, la mia data di nascita. Così ho deciso di invertire i numeri, anche perché il prefisso di Napoli è 081".

Divertente anche l'aneddoto relativo ai prepartita del Napoli, attualmente in lotta per lo Scudetto: un rito "non scritto" che coinvolge tutta la formazione di Spalletti".

"La sera prima della partita si mangia sempre la crostata dello chef Paolino: chi non la mangia è un matto, è troppo buona".