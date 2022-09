Rasmus Hojlund, la Serie A ha il nuovo Haaland?

Dopo sei mesi incredibili allo Sturm Graz, il 19enne si è unito all'Atalanta per 17 milioni di euro. Ha già segnato una rete per Gasperini.

Erling Haaland è ormai uno dei grandi del calcio. Motivo per cui la ricerca del "prossimo Haaland" è già iniziata. Si credeva che il giocatore sarebbe stato Benjamin Sesko, soprannominato "Mini-Haaland" nell'ex club norvegese, il Red Bull Salisburgo. Quelle aspettative sono arrivate al culmine quest'estate, quando club del calibro di Manchester United e Chelsea hanno considerato di pagare fino a 50 milioni di euro per ingaggiarlo, nonostante lui non fosse ancora davvero esploso in Austria.

Alla fine, Sesko ha concordato un accordo per unirsi al Lipsia nel 2023, ma quando il Salisburgo ha affrontato lo Sturm Graz a fine luglio, il suo futuro era ancora nell'aria, e come tale tutti gli occhi erano puntati sul nazionale sloveno.

Quando Sesko e il Salisburgo sono crollati per 2-1, è stato un altro attaccante adolescente ad attirare l'attenzione guadagnandosi il confronto con Haaland grazie alla sua prestazione. Rasmus Hojlund ha segnato entrambi i gol de Graz, incluso una rete di sinistro culminata dopo aver fatto tutto da solo, proprio come Haaland ha fatto molte volte nella sua breve ma illustre carriera.

La prestazione vincente di Hojlund contro i campioni d'Austria è stata solo una delle numerose impressionanti che ha messo a segno dopo il trasferimento dal Graz al'FC Copenhagen, rivelatasi l'ultima prima di un addio relativamente rapido. Nell'ultima settimana della finestra di mercato l'Atalanta ha investito 17 milioni di euro per un possibile clone di Haaland .

"Vedo parallelismi tra me ed Erling Haaland" ha detto lo stesso Hojlund al suo arrivo in Austria. "E' veloce, mancino, alto, ha un buon fiuto per il goal ed è un finalizzatore di classe. Anche la sua mentalità è completamente folle!"

Hojlund è sulla buona strada per essere descritto in modo simile dopo sei mesi che lo hanno catapultato nel regno dei migliori attaccanti adolescenti del pianeta. È costato solo 1,9 milioni di euro quando il Graz lo ha ingaggiato dall'FC Copenhagen a gennaio, dopo aver faticato a replicare la forma che aveva mostrato come giocatore delle giovanili a livello senior.

Getty Images

Hojlund è entrato a far parte del Copenhagen nel 2017 e ha iniziato a farsi notare durante la stagione 2020-21 quando ha segnato 15 reti in 22 partite nell'Under 19 del club, muovendo anche i primi passi tra i grandi. E sebbene abbia segnato cinque reti in Europa Conference League durante la prima metà della stagione successiva, non è riuscito a segnare un goal in campionato per il club prima di partire, lasciandosi alle spalle i suoi fratelli, i gemelli di 17 anni Emil e Oscar, che ora spingono verso la prima squadra.

Non ci si aspettava molto da Hojlund quando è arrivato in Austria, ma è esploso, diventando solo il secondo giocatore a segnare due volte al debutto con il Sturm Graz, mettendo insieme quattro reti nelle prime tre partite con il club. "Vale ogni centesimo" ha detto a Laola1 Raffael Behounek, il difensore del Tirol superato da Hojlund all'esordio a Graz. "È una macchina assoluta. Quando ha spazio, è molto difficile difendersi".

Sebbene Hojlund non sia riuscito a mantenere quel tasso realizzativo per il resto della stagione, è tornato in modalità macchina con una doppietta contro il Salisburgo nel mezzo di una sequenza di otto partite durante le quali ha segnato sei reti.

Qui ha davvero mostrato perché i parallelismi con Haaland sono stati così diffusi, con la sua efficienza sotto porta abbinata alla sua capacità di portare la palla tra le linee. Come Haaland è prevalentemente mancino. Quella forma ha attirato l'attenzione di numerosi club, tra cui Newcastle e Club Brugge, prima che l'Atalanta si precipitasse a ingaggiare un giocatore che ha contribuito con un goal o un assist ogni 113 minuti durante la sua permanenza a Graz. Ha mantenuto quella forma anche nelle sue prime partite a Bergamo, segnando all'esordio da titolare contro il Monza.

Le settimane memorabili continueranno anche fino alla fine di settembre, dato che Hojlund ha ottenuto la sua prima convocazione nella nazionale maggiore della Danimarca. L'avvicinarsi alla Coppa del Mondo suggerisce che sia in considerazione anche per un posto in Qatar.

Quindi, se pensavi che Haaland fosse l'unica potenza scandinava destinata a conquistare il calcio europeo, allora ripensaci. Rasmus Hojlund ha tutti gli strumenti per seguire le orme di Erling.

