Ranieri dopo Roma-Juventus: "Altri ruoli? No, voglio allenare"

Claudio Ranieri dopo Roma-Juventus: "Dobbiamo continuare a credere che tutto sia possibile: concludiamo la stagione con la coscienza a posto".

La resta ancora in corsa per il raggiungimento di un posto in : battuti i campioni d' della con le reti di Florenzi e Dzeko nel finale, dando una grande dimostrazione d'orgoglio davanti ai propri tifosi.

Intervistato da 'Sky Sport', Claudio Ranieri ha indicato la strada da continuare a percorrere per conquistare l'obiettivo, diventato improvvisamente lontano in seguito al pari sul campo del della scorsa settimana.

"Sono soddisfatto, c'è voluto un gran Mirante per tenerci in partita. Dobbiamo continuare a credere che ogni cosa sia possibile: sappiamo bene che non dipende solo da noi ma vogliamo concludere con la coscienza a posto".

L'anno prossimo difficilmente rimarrà alla Roma, conscio lui stesso di dover svolgere un semplice ruolo da 'traghettatore'.

"Non percepisco niente, ho firmato fino alla fine del campionato. Non devo darmi speranza, penso solo a lavorare. Essendo già stato qui e romano è logico che qui mi trovo a casa mia. Esigo sempre il massimo dai miei calciatori nel rispetto reciproco".

Ranieri ha qualcosa da rimproverare ai capitolini, in particolar modo nel primo tempo quando c'è stata qualche sbavatura.

"Non voglio che si pressi molto alto, oggi l'abbiamo fatto un paio di volte e la Juventus è stata brava con uno-due tocchi a infilarci. Non vuol dire che non attacchiamo o non sappiamo attaccare, magari abbiamo sbagliato qualche pallone che doveva essere giocato con più tranquillità. Non ho un credo calcistico particolare, mi adatto ai giocatori cercando di capire le loro caratteristiche e mettendo in campo i migliori. Devo essere in pace con me stesso".

Ranieri ha infine rivelato di aver rifiutato un ruolo da dirigente dopo il termine della sua esperienza sulla panchina della Roma.