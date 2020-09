Ranieri dopo Juve-Samp: "Impazzisco, sono molto deluso"

La di Pirlo vince la prima, mentre la esce dall'Allianz Stadium con le ossa rotte. Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo mettono il sigillo sulla vittoria bianconera e sulla sconfitta blucerchiata.

Claudio Ranieri nel post partita a 'Sky Sport' ha manifestato tutta la sua delusione verso i suoi giocatori per una prestazione giudicata troppo leggera.

"Sono molto deluso, non mi aspettavo una prova così opaca. Siamo stati pavidi, paurosi. Si perde, ma giochiamola. I campioni della Juventus hanno giocato con la fame, i miei no. Lì impazzisco. Non possiamo competere tecnicamente con la Juventus, ma come umiltà sì. Serve far di più, i tre goal sono anche pochi. Sapevo che saremmo stati messi sotto, ma siamo arrivati sempre tardi".