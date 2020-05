Rangnick e il Milan, si tratta: "Le cose possono funzionare"

Ralf Ragnick e il , due mondi che si avvicinano sempre di più l'uno all'altro. Il manager tedesco è costantemente accostato ai rossoneri e alla 'Bild' parla dei contatti che ci sono stati con il club.

"Mi hanno chiesto se ci fosse la possibilità di collaborare, così ho informato la Red Bull. Ci sono stati dei colloqui con il mio procuratore. Non posso escludere del tutto che il mio futuro sarà al Milan, nel calcio nulla si può escludere. Al momento però il club ha altri problemi".

Il futuro è comunque ancora tutto da scrivere. Rangnick, comunque, ha messo dei paletti, affermando che sono poche le squadre a cui sarebbe interessato.

"Non sono uno che ha difficoltà a immaginare che le cose possano funzionare. L'avventura mi piace, ma non deve essere una missione suicida. Non voglio essere presuntuoso, ma i club che mi possono interessare sono abbastanza pochi".