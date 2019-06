Rangnick lascia il Lipsia: guiderà la sezione calcio della Red Bull

Si chiude ufficialmente l’avventura di Ralf Rangnick alla guida del RB . Il tecnico, che della compagine tedesca nella scorsa stagione era stato allenatore e direttore sportivo, lascerà il suo incarico a partire dal 1° luglio nonostante fosse legato al club da un contratto con scadenza 2021.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Ralf Rangnick lascia il Lipsia ma resta legato al colosso Red Bull. Diventa infatti Head of Sport and Development Soccer e quindi avrà un nuovo ruolo da consulente che gli consentirà di restare comunque attivo sul fronte Lipsia e di seguire da vicino i ed il Red Bull Brasil.

At his own request, Ralf Rangnick will leave the club on 1st July to become Head of Sport and Development Soccer at @redbull. The 60-year-old will still have an advisory role at the club, however.



#DieRotenBullen pic.twitter.com/AT5LSgrBzV