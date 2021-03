Rangers campioni di Scozia: Gerrard vince il primo campionato da allenatore

Il pareggio del Celtic col Dundee fa tornare il titolo ad Ibrox dopo 10 anni. Senza nemmeno il bisogno di giocare la fase finale del campionato.

Dieci anni dopo, l'incubo è veramente finito. I Rangers sono campioni di Scozia per la cinquantacinquesima volta nella propria storia. La più sentita, la più importante. Dal fallimento al titolo, con un'icona come Steven Gerrard in panchina: nella metà protestante di Glasgow, oggi si fa finalmente festa.

Lo 0-0 racimolato dal Celtic in casa del Dundee è determinante per la matematica: a sei giornate complessive dal termine (l'ultima termine della stagione regolare, più le altre cinque che si giocheranno nel gironcino finale tra le prime sei), sono 20 le lunghezze di vantaggio per la capolista. 88 punti hanno i Rangers, 68 il Celtic. Per i biancoverdi cattolici non c'è più nulla da fare.

🏆 We Are Rangers



🏆 We Are Champions#Champion55 pic.twitter.com/UjiBguexfe — Rangers Football Club (@RangersFC) March 7, 2021

In sostanza, i Rangers sono campioni già prima che prenda il via la fase finale. E ciò è pienamente indicativo del dominio della formazione di Gerrard, che in questa annata hanno vinto entrambi i derby contro i rivali di sempre. Il terzo della stagione regolare, ironia della sorte, è in programma all'ultima giornata, tra due settimane.

Si mormorava che i Rangers potessero vincere proprio nell'Old Firm, umiliando l'altra parte di Glasgow. Invece la vittoria è arrivata con un turno d'anticipo. Ricordata anche da un aereo volato sopra Dundee che inneggiava ai 55 titoli. Dopo 10 anni finisce un incubo ad Ibrox: arriva il primo titolo dopo il fallimento e la retocessione.

Per Gerrard, invece, è il primo campionato in assoluto. Nella sua infinita carriera al Liverpool da giocatore non è mai riuscito a vincere la Premier League. Ce l'ha fatta da allenatore in Scozia.