Nuovo infortunio per Ramsey: il gallese sostituito al 43' di Celtic-Rangers

Da qualche settimana sembrava filare tutto liscio per Aaron Ramsey: ritornato a far parte stabilmente della rosa di Giovanni Van Bronckhorst, dopo un periodo iniziale molto difficile ai Rangers, ha trovato continuità anche in termini di titolarità.

Per intenderci, l'allenatore olandese dei Gers lo ha schierato dal primo minuto sia nell'ultimo Old Firm di campionato, quello perso contro il Celtic per 1-2, in cui ha siglato una rete, sia in Europa League contro il Braga.

Quindi, viste le prestazioni importanti (tornate a ottimi livelli), Van Bronckhorst ha deciso di mandarlo in campo da titolare nell'Old Firm valido per le semifinali di Coppa di Scozia.

L'articolo prosegue qui sotto

Ramsey si è reso protagonista di una buona prestazione nel complesso, in una gara dai ritmi molto accesi: non è bastato. O meglio, vista la sua carriera stava andando fin troppo bene.

Al 43' della sfida tra Celtic e Rangers il centrocampista gallese in prestito dalla Juventus si è fermato chiedendo il cambio.

Per lui un problema muscolare: soccorso, il gallese ha poi lasciato il terreno di gioco favorendo l'ingresso di Wright. Bisognerà attendere l'esito degli esami per capire l'entità dell'infortunio, ma la paura adesso è che Ramsey debba rifare tutto. Di nuovo.